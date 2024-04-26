Песков ответил на вопрос о "доме" Иванова на Рублевке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не слышал официальных заявлений насчет дома арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова на Рублевке.

"Мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет», - сказал представитель Кремля.

«Идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива», - добавил Песков.

Ранее SHOT, что на постоянной основе арестованный замминистра обороны Тимур Иванов жил в трехэтажном доме в премиальном коттеджном поселке на Рублевке. Именно этот дом фигурирует в материалах дела как адрес фактического проживания Иванова, пишет телеграм-канал. Владельцем коттеджа, по данным SHOT, в кадастре указана Российская Федерация.

Особняк расположен в элитном клубном поселке "Раздоры-2" на Рублево-Успенском шоссе. Площадь дома - около 1000 квадратов. Помимо того, на участке площадью 34 сотки есть и гостевой дом площадью 445 квадратов. Стоимость такого участка с двумя огромными коттеджами, по оценкам риелторов, составляет 1 миллиард рублей.