Шойгу отсутствует в Москве, где идет следствие по его заместителю

Министр обороны России Сергей Шойгу до сих пор не в Москве, где активно идет следствие по его заместителю Тимуру Иванову.

Накануне глава оборонного ведомства летал с инспекцией в Архангельскую область и проверял "модернизацию инфраструктуры на космодроме Плесецк". Сегодня он уже в Астане – на совещании министров обороны Шанхайской организации сотрудничества.

Ситуацию со своим заместителем Шойгу не комментирует, высказывается только на тему подлости "западников" и в частности США, которые "сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине".

Ранее в Кремле сообщили, что Шойгу заранее уведомили о задержании его заместителя. В день задержания Иванов в Москве присутствовал на селекторном совещании в Минобороны, которое проводил его шеф.