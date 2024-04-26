ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16%

Центральный банк России снова оставил ключевую ставку без изменений – на уровне 16% годовых. По мнению регулятора, тренды особо не меняются: инфляция постепенно ослабевает, но остается высокой. "Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что для снижения инфляции потребуется больше времени, чем прогнозировалось раньше. Если раньше ЦБ верил, что инфляция может снизиться до уровня "около 4%" в этом году, то теперь переносит эти планы на 2025 год. А в этом можно рассчитывать на показатель в 4,3-4,8% по году.

"В марте текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,5% в пересчете на год (после 6,3% в феврале). Годовая инфляция существенно не менялась с начала марта и, по оценке на 22 апреля, составила 7,8%", - отметили в Центробанке.