Весенние посадки на землях лесного фонда в Астраханской области завершили успешно

Лесокультурный сезон на территории Астраханской области стартовал в апреле. В первых числах месяца сотрудники лесхозов приступили к высадке сеянцев джузгуна, вяза и ясеня.

В течение двух недель все запланированные на весенний сезон мероприятия по искусственному лесовосстановлению и лесоразведению были выполнены. Посадки проведены на общей площади 37 гектаров при оптимальных для приживаемости деревьев погодных условиях. Осенью работы будут продолжены. В этот период предстоит высадить ещё 13 гектаров сеянцев.

В настоящее время осуществляется агротехнический уход за лесными культурами. С целью улучшения условий роста механизированным способом проводится рыхление почвы и уничтожение сорняков. Кроме этого, во избежание повреждений насаждений животными производится огораживание лесных участков, сообщили в службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Весь комплекс мероприятий реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».