Только 65% российских мужчин готовы жениться на женщине с детьми

В почти 40% российских семей с детьми есть только один родитель (данные последней переписи населения). Россиян спросили, готовы ли они вступить в брак с человеком, который воспитывает в одиночку ребенка.

Выяснилось, что женщины чаще мужчин готовы связать себя узами брака с человеком, у которого есть на попечении дети. К такому шагу готов 71% женщин и только 65% опрошенных мужчин, приводит результаты своего опроса социологическая группа Russian Field. При этом мужчины и женщины не готовы создать семью с человеком, у которого уже есть дети, примерно в равном соотношении – 20% и 23%.

И среди женщин, и среди мужчин с возрастом снижается неприятие чужих детей.