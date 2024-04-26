В Югре полицейские задержали подозреваемого в оправдании терроризма

41-летнего жителя Сургутского района задержали по подозрению в оправдании терроризма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Сообщается, что он оправдывал "особо тяжкое преступление на объекте транспортной инфраструктуры, произошедшее в июле 2023 года, а также заявил о признании запрещенной идеологии правильной и нуждающейся в поддержке".

Злоумышленник неоднократно публично высказывал свою радикальную точку зрения в присутствии граждан. У него дома и в гараже прошли обыски, изъяты электронные носители информации, имеющие значение для следствия.

Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.