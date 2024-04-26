Журналиста Forbes задержали по уголовному делу о фейках об ВС РФ
Журналиста российского журнала Forbes Сергея Мингазова задержали по уголовному делу о фейках о российской армии. Об этом сообщил его адвокат Константин Бубон в Facebook*.
Журналист находится в ИВС в Хабаровске.
По словам адвоката, основанием для задержания стал репост публикации о событиях в Буче в личном Telegram-канале Мингазова.
Мингазов ранее сотрудничал с "Ведомостями", работал собственным корреспондентом агентства ТАСС в Хабаровске.
Ранее против журналиста Михаила Зыгаря** было возбуждено уголовное дело за фейки о российских военных. По версии следствия, в июне 2022 года Зыгарь** на личной странице "Вконтакте" опубликовал пост о событиях в Буче с заведомо ложной информацией о действиях ВС РФ.
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