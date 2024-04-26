СМИ: Квартира в центре Москвы, где раньше жил Тимур Иванов, выставлена на продажу

Квартиру в центре Москвы, принадлежащую бывшей супруге Тимура Иванова Светлане, выставили на продажу в день задержания заместителя министра обороны. По данным Mash, элитную недвижимость на Поварской улице предлагают купить за 500 млн руб.

Ранее сообщалось, что близкие не могут связаться с бывшей супругой Иванова, была даже версия, что ее могли допросить силовики. Но в итоге в рамках публичной части дела следствие не ходатайствовало о мере пресечения для Светланы Захаровой (она же Иванова, она же Маниович).

О квартире в так называемом Доме искусств, где раньше проживали видные советские художники и поэты, известно следующее: площадь 317 кв. м, есть гостиная, столовая, кухня, кабинет, три спальни (каждая с ванной и гардеробной), гостевой санузел, комната для одежды, постирочная, помещение для персонала, высота потолков – четыре метра.

Mash пишет, что на заседании суда по мере пресечения Тимур Иванов просил отправить его под домашний арест в загородный дом или в эту самую квартиру.