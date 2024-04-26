26 Апреля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские профсоюзы поддерживают выдвижение Игоря Бабушкина на второй губернаторский срок

В преддверии Дня весны и труда состоялась традиционная встреча губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с активом Союза «Астраханское областное объединение организаций профсоюзов». Лидеры, представляющие интересы работников, дали высокую оценку работе главы региона и поддержали его решение о баллотировании на второй срок исполнения полномочий губернатора.

Председатель Астраханской областной организации Общероссийского профсоюза работников культуры Галина Карнаухова выразила общее мнение, что многие большие проекты, которые реализуются в регионе не только в сфере культуры, – во многом заслуга губернатора. При его непосредственном участии решаются сложные геополитические вопросы, укрепляются международные связи, идёт общее социально-экономическое развитие Астраханской области.

«Я благодарен вам за доверие и поддержку. Для меня это очень важно и ценно. Спасибо за высокую оценку нашей общей работы. Впереди еще много задач по развитию экономики и социальной сферы. Рассчитываю на совместную работу», – отметил Игорь Бабушкин.

Сейчас в Астраханской области действует около 700 первичных профсоюзных организаций. В них состоят более 60 тысяч работников. Губернатор отдельно поблагодарил руководителей и членов профсоюзов за поддержку участников специальной военной операции и их близких, назвав такую работу достойным вкладом в общую Победу.

Также Игорь Бабушкин заметил, что с 2025 года начнётся реализация пяти новых национальных проектов. Один из них – нацпроект «Кадры», который поможет совершенствовать систему образования в соответствии с запросами и потребностями рынка труда. При этом у астраханской молодежи появятся новые возможности для самореализации.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Губернатор попросил представителей профсоюзов активно и плодотворно сотрудничать с молодёжью, в том числе в качестве наставников – делиться с будущими специалистами своим опытом. Он также отметил необходимость усиления кадровой подготовки молодых специалистов, начиная профориентационные мероприятия со школьной скамьи.

Также на встрече обсудили предложение председателя Союза «Астраханское областное объединение организаций профсоюзов» Светланы Калашниковой об участии астраханцев во Всероссийском конкурсе профмастерства, которое проводит Минтруд России. Региональные отборочные туры конкурса проходят в первом полугодии текущего года, победители попадают на федеральный этап и борются за звание лучшего в различных номинациях.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин поддержал предложение и дал поручение председателю правительства Астраханской области Денису Афанасьеву детально проработать этот вопрос, чтобы уже со следующего года представители рабочих специальностей региона могли продемонстрировать своё мастерство на конкурсе.

Теги: игорь бабушкин, профсоюзные организации, второй губернаторский срок


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