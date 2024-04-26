Защита предложит залог за освобождение Иванова из СИЗО

Защита замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, предложит залог за его освобождение из СИЗО.

"Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит", - сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.

Сегодня защита Иванова обжаловала его арест. Адвокат просит избрать меру пресечения, которая не будет связана с лишением свободы.

Ранее Иванов на два месяца был отправлен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Он не признает вину. Между тем, сообщалось, что в деле Иванова могут появиться новые эпизоды и новые фигуранты.