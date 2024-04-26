Матвиенко ждет демографическую весну в условиях снижения интереса россиянок к материнству

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в российской демографии ситуация будет развиваться так же, как в экономике после введения санкций: она не рухнет, а начнет расти вопреки прогнозам.

"Вспомните, как все мировые эксперты в один голос прочили нам крах экономики. А сегодня мы вышли на уверенный экономический рост. Убеждена, что и в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию и сделать все, чтобы у нас началась демографическая весна. Предпосылки для этого есть. Во-первых, уже к концу этого десятилетия во взрослую жизнь вступит многочисленное поколение, рожденное в двухтысячных годах. Во-вторых, свыше 70% граждан, по данным Росстата, хотят иметь двух и более детей", - заявила Матвиенко.

Интересно, что Матвиенко – намеренно или нет – озвучила недостоверные сведения. В марте 2023 года стали известны результаты масштабного исследования Росстата (проводится раз в пять лет, охватывает более 15 тыс. домохозяйств), и там действительно речь идет о 70% российских женщин, вот только эта категория хочет иметь не более двух детей (данные за 2022 год). В 2017-м году таких женщин было 65%, то есть тенденция негативная. При этом увеличилась доя россиянок, которые бы хотели иметь одного ребенка, а доля тех, кто хочет иметь троих детей – сократилась.

Матвиенко также выступила за увеличение пособия по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации, до уровня минимального размера оплаты труда (на 1 января 2024 года составляет 19 242 руб.). "Вдумайтесь: пособия по беременности и родам для них составляют менее тысячи рублей в месяц", - отметила спикер палаты.