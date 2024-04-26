Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Ишим

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Ишим, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Вместе с полпредом президента в УФО Владимиром Якушевым и губернатором Тюменской области Александром Моором он осматривает дамбу в районе пешеходного моста в Ишиме.

Спасатели МЧС, студенты и другие добровольцы трудятся в две смены. Здесь более 100 человек формируют мешки с песком, которые используют для укрепления дамбы и оперативного устранения протечек. Готовые мешки развозят по всему периметру дамбы.

Ранее (по данным на 22 апреля) в Ишиме сформировали 321 000 мешков.

Напомним, режим ЧС был объявлен в регионе 8 апреля. У села Абатское река Ишим превысила исторический максимум - утром она составила 1178 сантиметров. За сутки, по прогнозу Росгидромета, река поднимется еще примерно на 40 сантиметров. Вода вплотную подошла к насыпям, которые защищают федеральную трассу Тюмень - Омск.

По предварительным расчетам, высокий уровень воды будет держаться на неделю дольше. Большая вода идет в Викуловский район. Продолжается подъем воды у села Упорово. Выше по течению Тобола затоплено два участка муниципальных дорог, организованы объездные пути. В отрезанных населенных пунктах созданы посты пожарной охраны для защиты от возможных возгораний.