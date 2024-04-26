Хуснуллин: Примем решение о долгосрочных параметрах льготной ипотеки, фокусом станет семейная

Вопрос о долгосрочных параметрах льготной ипотеки будет решен, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Она будет наверняка уже семейная, потому что президент об этом сказал", - цитирует его ТАСС.

По словам вице-премьера, российские власти поддержат ипотеку на новых территориях страны и на Дальнем Востоке, остальные программы - по мере возможности.

Напомним, семейную ипотеку продлят до 2030 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.