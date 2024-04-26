26 Апреля 2024
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Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Вихарев устроил субботник с призывом голосовать за парки Екатеринбурга

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев и его волонтеры провели субботник в больничном сквере с призывом голосовать за парки города.

Сезон субботников в Волонтерском центре Алексея Вихарева в самом разгаре: в апреле активисты и депутат уже убрались в нескольких городских парках, а теперь начали приводить в порядок прилегающие территории городских больниц. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Вихарева, в большом парке возле ЦГКБ №23 Волонтерский центр прибирается регулярно. Территория с деревьями и кустарниками площадью почти 30 тысяч квадратных метров – гордость всех сотрудников учреждения, любимое место отдыха пациентов.

"Проведение субботника в нашем парке – это колоссальная помощь больнице. Раньше мы были вынуждены привлекать помощников за дополнительную плату, но уже несколько лет подряд в уборке помогает Алексей Вихарев. Освободившиеся благодаря этой помощи средства мы можем направить на покупку оборудования и медикаментов", - отметил и.о. заместителя главврача по хозяйственной части Эдуард Степанов.

Волонтеры Алексея Вихарева на субботнике в больничном сквере(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Субботник возле 23-й больницы проходил в течение трех дней. За это время волонтеры и сам Вихарев убрали листву, мусор, подмели дорожки, подпилили обветшавшие деревья и помогли вывезти мусор.

"Мы часто проводим уборку на территории 23-й больницы. Весной и летом собираем мусор, зимой расчищаем снег, чтобы пациенты могли свободно пройти к врачам и получить медицинскую помощь, а после приема прогуляться по чистому и ухоженному парку", - рассказал волонтер Сергей Воропаев.

Алексей Вихарев на субботнике в больничном сквере(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

После субботника волонтеры с Алексеем Вихаревым отправились в отделение поликлиники, чтобы помочь всем желающим проголосовать в федеральном конкурсе на благоустройство парков.

"Остались последние дни до конца голосования за парки и скверы. Нужно всем вместе сделать последний, финальный рывок. От всех нас сейчас зависит, победит город или проиграет. Получим мы большие федеральные деньги на новый красивый парк или потеряем. Помогите городу стать лучше, голосуйте за парк вашего района в торговых центрах, в моем Волонтерском центре и на Госуслугах!", - призвал руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев на субботнике в больничном сквере(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Голосование за парки заканчивается во вторник, 30 апреля. В этом году Екатеринбургу нужно набрать 380 тысяч голосов, чтобы получить федеральное финансирование на проведение работ. На сегодняшний день набрано около 260 тысяч голосов.

Алексей Вихарев еще с середины марта подключился к проведению информационной кампании по важному голосованию. Его волонтеры работают на улицах и в торговых центрах города, помогая горожанам проголосовать здесь и сейчас, а также проводят субботники в парках города.

Теги: субботник, парки, Вихарев


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