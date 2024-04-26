"Новые люди" хотят дать регионам право продлевать майские праздники

Главам регионов нужно дать право принимать решение о продлении майских праздников на основании мнения жителей. Такой законопроект внесли в Госдуму ее вице-спикер Владислав Даванков и сенатор Александр Демин ("Новые люди").

Они отмечают, что, согласно опросу Фонда "Общественное мнение", поддерживают перенос новогодних выходных на майские праздники 55% россиян. Люди хотят поехать на дачу, отдохнуть на природе и т.п., а в новогодние праздники нечем заняться. К тому же продление майских праздников может повлечь увеличение туристического потока на южные курорты.

В январские же праздники происходит резкий рост смертности, который обусловлен преимущественно злоупотреблением алкоголем, в 1,5 раза увеличивается количество страховых случаев.

Авторы инициативы предлагают предоставить полномочия главам регионов переносить выходные дни, предусмотренные новогодними каникулами, на другие дни в мае на основании решения, принятого на региональном референдуме.