Сенатор Шейкин призвал маркировать контент, созданный ИИ

Контент, созданный нейросетями, следует маркировать. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин.

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В своей колонке в "Парламентская газете" он написал, что стремительное развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) требует законодательного регулирования. С этим согласна и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. И Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству намерен активно заняться этим вопросом.

В первую очередь нужно разработать систему классификации технологий ИИ по степени риска. Чтобы понять, какие нельзя использовать вообще, какие - можно, а какие требуют особого внимания и контроля. А чтобы маркировать контент, созданного нейросетями, надо его распознать. Потому нужна система, которая будет анализировать контент и определять, создан ли он человеком или сгенерирован нейросетью.

Ответственность за системы ИИ должна возлагаться на поставщика. Это нужно закрепить законодательно. Также необходимо лицензирование ИИ - выдача разрешений на разработку, тестирование и использование этих систем. Необходимо и создание Цифрового кодекса.

В прошлом году маркировать контент, созданный с помощью ИИ, призвал депутат Госдумы Антон Горелкин.