Шойгу: Иностранные советники участвуют в подготовке Киевом диверсий в России

Иностранные советники непосредственно участвуют в подготовке диверсий, которые киевский режим проводит на территории России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, Киев практически ежедневно применяет получаемое от Запада вооружение для ударов по объектам гражданской инфраструктуры РФ.

"Передаются разведданные в режиме реального времени, организована подготовка украинских военнослужащих", - заявил Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у России есть доказательства того, что советники НАТО находятся на Украине и координируют удары ВСУ.

На прошлой неделе сообщалось, что администрация США рассматривает возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеве. Советники консультируют и поддерживают правительство и военных Украины, в их полномочия не входит выполнение военных обязанностей, утверждают в Пентагоне.