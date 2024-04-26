Минздрав объяснил, почему в России мужчины живут на 10 лет меньше женщин

Российские мужчины по-прежнему живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на конгрессе "Мужское здоровье".

По его словам, главными причинами столь грустной ситуации с мужской продолжительностью жизни являются алкоголь, курение и меньшая забота о собственном здоровье (по сравнению с женщинами).

Также Мурашко напомнил мужчинам, что в 50% случаев бесплодие в браке связано с ними, то есть с "мужским фактором". Последний также зависит от курения, алкоголя, сидячего образа жизни и, самое главное, лишнего веса.