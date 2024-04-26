Советники Трампа задумывают новые санкции в отношении России

Экономические советники Дональда Трампа, которые скоро могут стать советниками нового президента США, активно обсуждают санкции по отношению к странам, которые отказываются от использования долларов в расчетах. Среди мер, которые могут быть применены как к противникам, так и сторонникам доллара (к последним – в поощрительном ключе), рассматриваются экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифная политика, пишет Bloomberg.

Причем лидером мирового "сопротивления" доллару советники Трампа небезосновательно считают Россию, а также страны БРИКС.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что будет делать все для сохранения за долларом статуса мировой валюты. "Я ненавижу, когда страны отказываются от доллара. Я бы не позволил странам отказаться от доллара, потому что, когда мы потеряем этот стандарт, это будет равносильно проигрышу в войне. Это будет удар по нашей стране", - заявил недавно экс-президент в интервью CNBC.