"Автомобилист" продлил контракт с главным тренером после исторического сезона

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" официально объявил о продлении контракта с главным тренером Николаем Заварухиным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, действующее соглашение со специалистом изначально было рассчитано до 30 апреля 2025 года. Теперь контракт продлен еще на один сезон, новым сроком его окончания стало 31 мая 2026 года.

Заварухин возглавляет тренерский штаб "Автомобилиста" с ноября 2021 года. На данный момент он является самым успешным тренером в истории клуба. В минувшем сезоне под его руководством команда впервые завоевала бронзовые медали чемпионата КХЛ и до последнего билась в Кубке Гагарина, уступив в полуфинале будущему обладателю трофея – магнитогорскому "Металлургу". Николай Заварухин был награжден знаком "За заслуги перед Свердловской областью".

Накануне в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, на которой президент "Автомобилиста" Андрей Козицын одним словом оценил исторический сезон команды.