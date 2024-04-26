ФАС выдала предупреждение OZON

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение маркетплейсу OZON. Поводом стало навязывание продавцам участия в услуги "Баллы за скидки". По мнению службы, компания "необоснованно отказывала в заключении договоров и совершала другие действия, содержащие признаки нарушения закона".

"Компании необходимо внести изменения в оферту, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения законодательства. При этом действия OZON не должны повлечь ухудшения условий для контрагентов. В случае неисполнения предупреждения ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства", - предупредили в ФАС.