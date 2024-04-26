26 Апреля 2024
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Фото: пресс-служба авиакомпании &quot;Уральские авиалинии&quot;

"Вспоминаю 90-е". Пилот "Уральских авиалиний" рассказал, как работает грузчиком после "Чуда на поле 2.0"

Один из пилотов компании "Уральские авиалинии", посадивший самолет на пшеничном поле Новосибирской области, Эдуард Семёнов рассказал, что ему приходится работать грузчиком и таксистом, чтобы прокормить семью. По его словам, руководство ещё не решило, что с ним делать, и пока отправило в неоплачиваемый отпуск. В это же время, в компании буквально перекрывают кислород пилоту, практически напрямую сообщая, что работать он больше не будет.

"Шанс вернуться к полетам есть, хотя ко мне уже подходили и говорили, мол, зачем тебе здесь оставаться, ты же комиссию все равно не пройдешь. Я уверен, что смогу пройти комиссию, но, мне кажется, что в компании ко мне теперь будут предвзято относиться", - передает слова Семёнова "КП-Екатеринбург".

Его коллега Сергей Белов уже уволился по собственному желанию, однако второй пилот идти тем же путём пока не намерен. По его словам, чтобы устроиться в другую компанию необходимо пройти тренажёр полётов, чтобы показать свои знания и умения управлять самолётом. Однако прохождение в других компаниях стоит 200 тыс. рублей - сумма, короткой у пилота нет. Пройти тренажёр можно было бы и бесплатно в своей компании, однако в "Уральских авиалиниях" ему якобы не дают этого сделать.

Эдуард Семёнов является отцом четырёх детей, трое из которых - несовершеннолетние. Помимо этого, на семье висит два кредита: на квартиру и машину, которые обходятся в 60 тыс. рублей в месяц. Вместе с обеспечением семьи, оплатой детских секций, коммуналки и еды в месяц выходит сумма в 150 тыс. рублей. С финансами помогает разобраться супруга, а также семейные накопления, однако на сегодняшний день уверенности в будущем у Семёнова нет.

"Пока справляемся, и все удается покрыть. Жена очень помогает, куда ей деваться. Она официально трудоустроена. Еще сбережения были накоплены, сейчас их тратим. И надеемся на лучшее. Хватаюсь за все подряд. Таксист или грузчик – выбирать не приходится. Детей же кормить надо. Вспоминаю опять 90-е, когда я только окончил летное училище, но пилоты были никому не нужны. Тогда тоже приходилось работать там, где подвернется", - добавил Семёнов.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" от комментариев о дальнейшей судьбе пилота воздержались.

Теги: уральские авиалинии, чудо на поле, пилот, грузчик


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