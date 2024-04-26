В Минэнерго назвали причину роста коммунальных аварий минувшей зимой

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов витиевато попытался объяснить рост коммунальных аварий в прошедшем отопительном сезоне.

На всероссийском совещании по итогам отопительного сезона Шульгинов погрузился в канцеляризмы от души: "Причиной многих резонансных аварий с нарушением теплоснабжения потребителей явилась в том числе отмена ранее обязательных технологических требований по проектированию и эксплуатации как энергообъектов, так и оборудования. Уменьшение количества обязательных и дополнительных процедур по оценке экономической эффективности, согласование с бизнес-сообществом обязательных требований, регулирующих технологические принципы регулирования <…> способствовали росту аварий, существенных для потребителя".

Потом министр, правда, понял, что нужно пояснить все это более простым языком и предложил исключить энергетику и коммуналку из числа отраслей, где проверять будут только высокорисковые компании, предприятия и объекты. Судя по всему, Шульгинов видит основной проблемой снижение числа проверок. Он призвал ужесточить требования по отдельным отраслям и регионам. Пообещал больше выборочных и внезапных проверок от министерства в преддверии отопительного сезона. По его словам, в минувшем году паспорт готовности к отопительному сезону был отозван только у одной компании, но в дальнейшем их может стать больше.