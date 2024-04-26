26 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Кузнецова: Огромные траты на демографию демографического эффекта не дают

В Госдуме приступили к подготовке парламентских слушаний, посвященных демографии. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
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Она отметила, что сейчас в России только 9% многодетных семей. А решение демографической проблемы возможно только в том случае, если будет 51%. Из них 35% должны иметь троих детей, 14% - четверых, 2% - пятерых. Только тогда будет стабильный рост населения России.

Сейчас же тратятся огромные средства на поддержку демографии, в которую включают все подряд, только результата нет.

"Итоговая сумма внушительная , но непосредственно "демографический эффект" крайне сомнительный или не просматривается вовсе. В итоге все сводится к "неотвратимости" процесса снижения суммарного коэффициента рождаемости", - написала депутат.

Она не указала на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая отчиталась, что в 2023 году все показатели по нацпроекту "Демография" были успешно выполнены, хотя вымирание населения за год составило 500 тыс. человек. Однако замечание Кузнецовой в полной мере может быть отнесено к данному подходу: средства "на демографию" успешно осваиваются, а демография только ухудшается. В ходе подготовки к слушаниям в Госдуме будет проведена экспертиза проектов и программ в сфере демографии, добавила Кузнецова.

Разрабатываются также разные меры поддержки для включения в "золотой стандарт" поддержки многодетности. Однако общая позиция государства для поддержки семей с детьми такова: хочешь получить поддержку — стань нищим. Так ее описывает демограф Юрий Крупнов, комментируя критерий нуждаемости. Доходы на одного члена семьи должны быть ниже прожиточного минимума, чтобы государство дало пособие.

Теги: Анна Кузнецова, демография


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