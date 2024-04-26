В Тюменской области подтоплено 19 участков автодорог и 180 домов

В Тюменской области остаются подтопленными 19 участков автодорог, 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2 844 приусадебных участка, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Эвакуированы более 5 100 человек. В пунктах временного размещения находится 581 человек, из них 201 ребенок.

Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка вырос на 8 сантиметров и составляет 852 сантиметра. В городе Ишиме - снизился на четыре сантиметра и составляет 1 024 сантиметра. Продолжает расти уровень воды в районе села Абатское, за сутки поднялся на 54 сантиметра и составляет 1 175 сантиметров.