В Петербурге полицейский застрелил вооруженного мужчину, ранившего его коллегу

Полицейский в Петербурге в ходе перестрелки в квартире застрелил вооруженного мужчину, который ранил его коллегу.

Инцидент произошел в доме 60 по Английскому проспекту, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД.

Бригада скорой помощи прибыла по вызову, чтобы оказать помощь мужчине, который выпил большое количество лекарственных препаратов. Врачи вызвали полицейских. Когда они приехали на место, мужчина из-под подушки достал пистолет и выстрелил в одного из сотрудников, ранив его в плечо.

В ответ второй полицейский применил табельное оружие, выстрелив в сторону вооруженного мужчины. От полученного ранения нападавший скончался.

Ранее мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в Уфе. Двое полицейских получили ранения, одного из них госпитализировали с ножевым ранением в руку. По информации Baza, во время задержания мужчина бросился на полицейских, силовикам пришлось открыть огонь.