26 Апреля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

У рыбаков-любителей в Астраханской области уже изъяли 12 кг незаконно выловленных осетровых биоресурсов

О промежуточных итогах работы межведомственной комиссии в туристический сезон за период с 1 по 22 апреля губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину накануне доложил заместитель руководителя Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Павел Головкин. Он отметил, что всего в регионе с начала апреля было проведено 144 совместных рейда и выявлено 670 правонарушений.

Павел Головкин доложил, что было изъято почти две тысячи сетей, снастей, раколовок и других запрещенных орудий лова, а также более пяти тысяч водных биоресурсов, в том числе осетровые (12 кг) и икры (8,5 кг).

«В результате межведомственного взаимодействия контрольными ведомствами на рыбаков наложены административные штрафы на сумму более 445 тысяч рублей», – рассказал Павел Головкин.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Алексей Чепяков, на паромных переправах Маячное и Главный Банк Икрянинского района была организована дополнительная вторая ветка. В МО только с 20 апреля уже прибыли около пяти тысяч рыбаков-любителей. Кроме того, в местах массового скопления отдыхающих были установлены дополнительные контейнеры. С сегодняшнего дня мусор будут вывозить ежедневно.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Мы организовали системный надзор за отловом рыбы. Интенсивный попуск воды продолжится до 27 апреля. Затем он начнет снижаться. Полои заполнены. Сейчас самое время браконьерских действий. Прошу это контролировать», – поручил губернатор Игорь Бабушкин представителям рыбоохраны.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, юраконьеры, рыбаки любители, биоресурсы, орудия лова


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