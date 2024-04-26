У рыбаков-любителей в Астраханской области уже изъяли 12 кг незаконно выловленных осетровых биоресурсов

О промежуточных итогах работы межведомственной комиссии в туристический сезон за период с 1 по 22 апреля губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину накануне доложил заместитель руководителя Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Павел Головкин. Он отметил, что всего в регионе с начала апреля было проведено 144 совместных рейда и выявлено 670 правонарушений.

Павел Головкин доложил, что было изъято почти две тысячи сетей, снастей, раколовок и других запрещенных орудий лова, а также более пяти тысяч водных биоресурсов, в том числе осетровые (12 кг) и икры (8,5 кг).

«В результате межведомственного взаимодействия контрольными ведомствами на рыбаков наложены административные штрафы на сумму более 445 тысяч рублей», – рассказал Павел Головкин.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Алексей Чепяков, на паромных переправах Маячное и Главный Банк Икрянинского района была организована дополнительная вторая ветка. В МО только с 20 апреля уже прибыли около пяти тысяч рыбаков-любителей. Кроме того, в местах массового скопления отдыхающих были установлены дополнительные контейнеры. С сегодняшнего дня мусор будут вывозить ежедневно.

«Мы организовали системный надзор за отловом рыбы. Интенсивный попуск воды продолжится до 27 апреля. Затем он начнет снижаться. Полои заполнены. Сейчас самое время браконьерских действий. Прошу это контролировать», – поручил губернатор Игорь Бабушкин представителям рыбоохраны.