На Урале грузовик после ДТП с междугородним автобусом врезался в газопровод

На Среднем Урале произошло ДТП с участием междугороднего автобуса и грузовика. Последний после этого врезался в газопровод.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, все случилось сегодня утром на 93 км трассы "Серов – Североуральск – Ивдель", вблизи поселка Третий Северный. По предварительным данным, водитель грузовика "КамАЗ" не выдержал дистанцию до ехавшего впереди междугороднего автобуса "Кинглонг" и столкнулся с ним. После столкновения грузовик съехал с проезжей части и врезался в опору газопровода.

Автобус же отбросило на встречную полосу, где тот задел боковыми зеркалами встречный грузовик марки "Рено". В результате ДТП водителя "КамАЗа" доставили в Североуральскую ЦГБ. Остальные участники аварии не пострадали.

По данным Госавтоинспекции, газопровод не поврежден. Уже установлено, что "КамАЗ" ехал по производственной необходимости между шахтами, груз не перевозил. Автобус №818 "Североуральск – Екатеринбург" направлялся на рейс. В момент аварии пассажиров в салоне не было.

В ГИБДД начали проверку по факту случившегося.