"Особое внимание – вопросам безопасности" - в Астраханской области идет подготовка к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Вопросы подготовки к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Астраханской области обсудили члены оргкомитета на совещании под председательством губернатора Игоря Бабушкина. В состав органа вошли представители правительства региона, региональных УФСБ, МЧС, Росгвардии, УМВД, а также общественных организаций.

Одним из центральных вопросов стали меры безопасности на всех основных объектах празднований 79-ой годовщины Великой Победы. Глава региона поставил задачу обеспечить правопорядок в ходе всех запланированных мероприятий.

«До 9 мая осталось ровно две недели. Учитывая нынешнюю ситуацию и попытки внешних сил расшатать общественно-политическую обстановку в стране, особое внимание – вопросам безопасности. Все мероприятия должны быть организованы на самом высоком уровне», – напомнил присутствующим губернатор.

Еще одна важная тема – установка памятной стелы «Астрахань – город трудовой доблести». Для региона это знаковое и очень ответственное событие. Разработка проекта находится в самой активной стадии. Кроме этого обсудили вопрос установки в Астрахани обелиска в честь астраханцев-защитников Сталинграда. В прошлом году его открыли на Мамаевом Кургане, теперь же появилась инициатива установить аналог в Братском саду.

Одна из самых обсуждаемых тем – проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк», которую ежегодно поддерживают миллионы россиян по всему миру. В связи с существующими угрозами общественной безопасности Центральным штабом Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» принято решение не проводить традиционное шествие в очном формате. Так, в рамках торжественного прохождения войск Астраханского гарнизона предполагается построение 200 курсантов Каспийского института морского и речного транспорта и Волго-каспийского морского рыбопромышленного колледжа с портретами астраханцев – Героев Советского союза и полных кавалеров Ордена Славы.

Кроме этого, решено провести акции «Бессмертный полк: фото героя на одежде», «Бессмертный полк: портрет героя на сердце», устроить уличные галереи памяти с портретами героев в каждом муниципальном образовании, провести трансляции тематических видеороликов с портретами ветеранов на медиафасадах, световых экранах, телеканалах. Также в регионе пройдут «Стена Памяти», «Бессмертный полк в школах и детских садах», акция Движения первых – «Память первых».

По опыту прошлого года будет использован формат «Бессмертный полк на транспорте» (личном, служебном, общественном, водном), суть которого заключается в размещении портретов героев в новых астраханских автобусах большой и средней вместимости. С инициативой о проведении «Автопробега бессмертного полка» выступили участники СВО.

С апреля по май на территории региона запланирован ряд традиционных военно-патриотических мероприятий, приуроченных к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Так, 24 апреля в Астраханской области дан старт Всероссийской акции «Георгиевская лента». С 10 апреля по 22 июня проходит федеральная акция «Красная гвоздика». Среди школьников и активистов патриотических объединений проводятся конкурс сценариев «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» и конкурс знамённых групп и почётных караулов. В течение апреля-мая будет продолжена Всероссийская акция «Парад у дома ветерана». Совместно с агентством по делам молодежи Республики Калмыкия 4 мая на территории мемориального комплекса «Воинам 28-й Армии» в п. Хулхута состоится торжественное мероприятие с участием первых лиц регионов. В третий раз движением «ЮНАРМИЯ» будет проведена акция «Граффити. Защитник», главной целью которой является изображение выдающихся людей и юнармейцев.

В этом году мурал будет нанесён на стену МКОУ «Красноярская СОШ №1», на нем изобразят ветерана Великой Отечественной войны Ашинова Жалима Ашиновича, которому в этом году исполнилось 98 лет, и юнармейца местного отделения Красноярского района Александра Дорошкова, который в прошлом году посетил экскурсионную программу по городу Брест Республики Беларусь.