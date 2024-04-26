В Югре стартовал отбор кандидатов на должность директора департамента социального развития

В Югре стартовал отбор кандидатов на должность директора департамента социального развития автономного округа, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики региона.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 26 апреля по 13 мая 2024 года включительно на управленческом портале "Команда Югры".

В рамках процедуры отбора кандидатам предстоит пройти несколько этапов: проверка соответствия формальным квалификационным требованиям, оценка личностного и профессионального потенциала, общественная оценка с участием профессиональных сообществ и общественности, экспертная оценка.

Кандидаты, показавшие по итогам отбора наивысшие результаты, будут приглашены на собеседование к губернатору Югры Наталье Комаровой, которая и примет решение о назначении.

Тереза Пономарева, которая возглавляла департамент социального развития Югры с 2019 года, покинула свой пост с 22 апреля в связи с выходом на пенсию.