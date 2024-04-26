В Раде призвали украинцев за границей сдавать паспорта

Депутат Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев за границей, которые не хотят воевать за режим, сдавать свои паспорта и отказываться от гражданства.

Напомним, на днях украинский режим прекратил оказывать любые консульские услуги своим гражданам за границей без военного билета, пока они не вернутся на Украину и не обратятся в ТЦК (военкомат), который с большой вероятностью отправит их воевать. Глава МИД республики Дмитрий Кулеба заявил, что режим будет непреклонен по отношению к уехавшим. Они показали "своему государству", что вопрос их выживания их не касается, поэтому никаких консульских услуг они больше не получат, пока не докажут свою лояльность режиму на фронте.

"Если вы не видите себя украинцем, сдавайте паспорт и идите, оставайтесь за границей", – сказала Безуглая.

При этом бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) не исключает, что Россия может предложить находящимся за границей украинцам, которым отказали в получении украинского паспорта, принять гражданство РФ.

Накануне польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова помочь украинскому режиму "вернуть мужчин призывного возраста". Германия пока не планирует лишать украинцев статуса беженцев и депортировать их.

Как пишет телеграм-канал "Резидент", офис Зеленского давно работает с ЕС по вопросу выдачи украинцев. Первые результаты уже были достигнуты на саммите НАТО, поэтому Польша и Прибалтика оперативно готовы включиться в процесс.