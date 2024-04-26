Арестованный министр агрополитики Украины не стал вносить за себя залог

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу до 24 июня министра агропромышленной политики страны Николая Сольского. Его подозревают в присвоении государственной земли стоимостью 291 млн гривен (более 677 млн руб.) и попытке завладеть участками еще на 190 млн гривен.

Сообщается, что суд дал Сольскому возможность находиться на свободе под залог 75 млн гривен, но чиновник отказался.

По словам самого Сольского, который написал заявление об отставке, дело касается событий 2017 года: тогда случился спор за земельные участки между госпредприятиями и ветеранами боевых действий на Донбассе.