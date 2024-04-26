AP: ВСУ не используют танки Abrams из-за российских дронов

Вооруженные силы Украины перестали применять поставленные США танки Abrams из-за активности российских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Associated Press.

По данным издания, украинские силы на данный момент отвели от линии соприкосновения Abrams. Отчасти причиной этому стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику, заявили два американских чиновника.

В Пентагоне заявили, что будут работать с украинскими военными над новой тактикой.

20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала года российскими военными в зоне СВО были уничтожены четыре танка Abrams.

В начале марта глава ДНР Денис Пушили заявил, что Украина перебросила на авдеевское направление не менее пяти танков Abrams. Он отметил, что, "наверное, все-таки западная пропаганда переоценила" эти танки, что продемонстрировали российские военные.