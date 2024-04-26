Уральцу грозит 12 лет колонии за гибель девушки, которую он катал на ледянке

На Среднем Урале перед судом предстанет водитель, обвиняемый в гибели девушки. Он катал ее на ледянке, привязанной к автомобилю. За это его могут надолго отправить в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь на 19 ноября 2022 года в поселке Белоярский. Пьяный уралец, не имея водительских прав, сел за руль авто марки ВАЗ, прикрепив на трос к машине два снегоката и ледянку. Затем водитель позволил занять место на них трем девушкам, после чего вся компания поехала кататься.

В какой-то момент одна из девушек упала с ледянки на проезжую часть и получила множественные травмы. Ее доставили в приемный покой Белоярской центральной районной больницы, но спасти жизнь пострадавшей не удалось.

Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд. Как отметили в прокуратуре, водителю грозит до 12 лет лишения свободы.