В России попробуют возродить Партию любителей пива

В России попробуют воссоздать Партию любителей пива (ПЛП), существовавшую в 90-х. Оргкомитет партии должен собраться 18 мая. Будет частично обновлено название – к старому добавят слово "народная". Пока не известно, когда пройдет первый съезд партии – летом или уже осенью, но у организаторов есть желание поучаствовать в кампаниях уже этого избирательного цикла (с голосованием в сентябре), пишет "Независимая газета".

Политолог Константин Калачев, стоявший у истоков ПЛП в 90-х, собирается участвовать в жизни партии и сейчас. Он сообщил, что ему идут сотни звонков со всей страны от желающих вступить в партию.