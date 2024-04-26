26 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

"Атомстройкомплекс" поддержал проведение фестиваля "Лето на заводе" в Сысерти

Уральский девелопер "Атомстройкомплекс" этим летом примет активное участие в мероприятиях "Агентства развития Сысерти".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, застройщик направил 4 млн рублей на поддержку социокультурных проектов агентства, а также выступит соорганизатором некоторых из них. Часть перечисленных средств пойдет на проведение фестиваля "Лето на заводе", который в этом году остался без федерального гранта. Деньги на его проведение собирают неравнодушные жители и бизнес.

"Нам близок подход, которого придерживается "Агентство развития Сысерти" в своей работе: объединять власть, бизнес и жителей для того, чтобы сообща делать родной регион лучше и интереснее. В этом сезоне мы станем соорганизатором проекта "Соучастники", благодаря которому жители Сысерти сами инициируют изменения, в которых больше всего заинтересованы, например, благоустраивают территории, ремонтируют городские объекты. На самом Заводе мы будем курировать образовательную и просветительскую программу, поможем привезти интересных лекторов, спикеров, провести дискуссии и обсуждения", - рассказал бренд-директор компании "Атомстройкомплекс" Никита Харисов.

Фестиваль "Лето на заводе" в Сысерти(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Фестиваль "Лето на Заводе" – это проект-драйвер Сысерти, который помог привлечь внимание к городу и протестировать наши гипотезы о территориальном развитии. Но спустя пять лет мы отходим от тестирования и подступаемся к системной, последовательной работе по развитию Сысерти. Она включает самые разные проекты, основанные на соучастии и построении диалога. Здорово, что "Атом" понимает важность системного развития социальных проектов в регионе и готов вовлекаться в них", - отметил директор "Агентства развития Сысерти" Ян Кожан.

"Атомстройкомплекс" на протяжении многих лет участвует в жизни Сысертского городского округа – открывает современные рабочие места для жителей в своем производственном кластере, участвует в благоустройстве городских территорий и природного парка "Бажовские места". Ровесником проекта "Лето на заводе" стал передовой цементный завод, который "Атом" построил в городском округе – все эти годы предприятие также оказывает поддержку проекту.

Девелопер поучаствовал и в наполнении кластера собственными арт-объектами. Так, объемные буквы "Мы с Урала", установленные в зоне фудкорта и ставшие стихийной фотозоной для уральцев, были переданы застройщиком в дар в один из прошлых сезонов.

Теги: Лето на заводе, фестиваль, Сысерть, Атомстройкомплекс


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Ранее 16.01.2024 14:20 Мск В Сысерти хотят отменить фестиваль "Лето на заводе" 

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