Алексей Орлов дал старт подготовке ко Дню Победы в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 25 апреля провел заседание коллегии администрации города и дал старт подготовке ко Дню Победы.

"День Победы – главный праздник страны. Сегодня нашей основной задачей является обеспечение безопасности торжественных мероприятий. Все события, связанные с чествованием героев, возложением цветов, состоятся в традиционном формате. Но массовые мероприятия в сегодняшних условиях в соответствии с решением областной антитеррористической комиссии могут проходить только на безопасных площадках. Исторический сквер, плотина городского пруда и пространство на пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина таковыми не являются. Наша обязанность – защитить празднующих екатеринбуржцев", – поставил задачу градоначальник, слова которого приводят в пресс-службе мэрии.

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков рассказал, что программа празднования Дня Победы откроется 2 мая гала-концертом "Мы этой памяти верны" в ЦПКиО имени Маяковского. На сцене выступят музыкальные коллективы ветеранов.

В 12:00 3 мая екатеринбуржцы возложат цветы к мемориалу Уральского добровольческого танкового корпуса, 6 мая – к памятнику "Седой Урал", а 8 мая – Георгию Жукову.

Помимо этого, на протяжении недели пройдет множество акций с участием ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе "Огонек Победы" и "Про Победу. Судьба семьи".

"Сегодня у нас в городе живут 40 участников и 50 инвалидов Великой Отечественной войны, а также 2 572 труженика тыла. Каждого мы поздравим лично, сопроводим на парад Победы. К сожалению, свидетелей тех событий становится меньше – они заслуживают особого отношения", – подчеркнул Алексей Орлов.

Празднование Дня Победы 9 мая начнется в 8:00 с возложения цветов к Широкореченскому мемориалу. В 10:00 на проспекте Ленина пройдет шествие Екатеринбургского гарнизона, а в 12:00 на экране, установленном на площади 1905 года, запустят трансляцию парада Победы на Красной площади.

В дополнение на площади 1905 года в 11:00 начнет работать мобильный центр поисковых отрядов. Благодаря акции "Вспомним всех поименно" уральцы смогут найти пропавших без вести во время Великой Отечественной войны родственников. Рядом с центром появится экспозиция "Живем в поиске", посвященная обнаруженным отрядами ветеранам.

Также 9 мая перед зданием УрГЭУ пройдет традиционная акция "Вальс Победы", на улице Пушкина – выставка ретро автомобилей, а на Октябрьской площади откроется интерактивный музей "Трудовой подвиг Свердловска".

Акция "Бессмертный полк" в этом году состоится в онлайн формате. На портале события в течение всего Дня Победы будет идти трансляция со сменяющими друг друга портретами ветеранов.

Традиционный фейерверк над акваторией городского пруда в этом году не состоится.

Напомним, на время репетиций парадов часть городских улиц закроют. Как изменится схема движения общественного транспорта, можно узнать в специальном материале Официального портала Екатеринбурга.