"Крабовый король" Кан приговорен к 17 годам колонии строгого режима

Суд в Приморье заочно приговорил рыбопромышленника Олега Кана к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году.

Бизнесмену также назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год с возложением определенных обязанностей и ограничений.

Кроме того, суд взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому, передает РИА Новости.

В октябре 2022 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана. Следствие считает его организатором убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке. Также сообщалось, что его компании - "Монерон" и "Курильский Универсальный Комплекс" - подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте в 2014–2015 гг.

В феврале 2020 года дальневосточный бизнесмен был заочно арестован Хабаровским краевым судом. Кан объявлен в международный розыск.

Ранее Генпрокуратура назвала инсценировкой информацию о смерти "крабового короля". О том, что Кан умер, заявили его адвокаты, в связи с этим попросив закрыть дело в отношении бизнесмена.