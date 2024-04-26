На Сахалине пьяный голый водитель ездил по могилам кладбища

В Южно-Сахалинске пьяный мужчина на внедорожнике ездил прямо по могилам кладбища Христофоровка. В какой-то момент его заметили сотрудники кладбища, но когда они подошли к машине, брошенной прямо на одной из могил, водитель убежал – в голом виде.

На место инцидента вызвали представителей администрации города, а они, в свою очередь, связались с полицией. Полиция поймала голого нарушителя, его допросили.

Выяснилось, что в автомобиле изначально находилось трое мужчин. Они выпили с утра и решили проведать одну из могил. Сам водитель утверждает при этом, что случайно съехал в канаву и потом не справился с управлением, передает Baza.

На кладбище раскурочено несколько могил, снесены памятники и оградки захоронений.