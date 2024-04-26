Мэр Стрежевого раскритиковал властей Нижневартовска за ямы на дорогах

26 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Официальный аккаунт Стройкомплекса Югры

Мэр Стрежевого раскритиковал властей Нижневартовска за ямы на дорогах

Глава города Стрежевой (Томская область) Валерий Дениченко раскритиковал властей Нижневартовска за состояние дорог на границе Югры с Томской областью, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из поста чиновника, на дороге глубокие ямы, угодив в которые автомобилисты пробивают колеса. Их счет идет на десятки.

"Коллеги из ХМАО сообщали, что к ямочному ремонту приступили. Мы сами не один раз видели за последние две недели на дороге мобильную бригаду, которая занимается ремонтом. Но до всех ям еще дойти не успели. Выкладываю фото и видео, которые сегодня прислал стрежевчанин, чтобы предупредить горожан", - говорится в сообщении.

Власти Югры отреагировали на критику. В telegram-канале "Стройкомплекс Югры" сообщили, что проблемные участки на трассе Стрежевой - Нижневартовск отремонтируют.

"На дороге Стрежевой – Нижневартовск с приходом весны обнаружены крупные и опасные выбоины. Места скопления ям обозначили соответствующими знаками для предупреждения водителей. Дорога Стрежевой – Нижневартовск принята в собственность автономного округа в 2022 году. Раньше ее содержали нефтяники. В прошлом году уже проводился ремонт по устранению дефектов дорожного покрытия, но сейчас, с приходом весны, появились новые углубления в асфальте", - говорится в сообщении.

Большие дефекты специалисты "Северавтодора" залатали холодным асфальтом. Мера временная, ее применяют, в том числе, при минусовых температурах. К ремонту дорожники приступят после устойчивого потепления и запуска асфальтобетонного завода. Трассу обследовали специалисты. Они составили акт с указанием мест расположения выбоин и перечнем видов работ.

Ямы на дороге Стрежевой – Нижневартовск(2024)|Фото: Официальный аккаунт Стройкомплекса Югры

Одновременно ведутся проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Стрежевой – Нижневартовск, примыкание к Самотлорскому кольцу. После получения положительного заключения государственной экспертизы и определения источников финансирования объект включат в государственную программу Югры "Современная транспортная система" и отремонтируют.

Теги: Стрежевой, Валерий Дениченко, ямы, выбоины, дорога


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети