Мэр Стрежевого раскритиковал властей Нижневартовска за ямы на дорогах

Глава города Стрежевой (Томская область) Валерий Дениченко раскритиковал властей Нижневартовска за состояние дорог на границе Югры с Томской областью, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из поста чиновника, на дороге глубокие ямы, угодив в которые автомобилисты пробивают колеса. Их счет идет на десятки.

"Коллеги из ХМАО сообщали, что к ямочному ремонту приступили. Мы сами не один раз видели за последние две недели на дороге мобильную бригаду, которая занимается ремонтом. Но до всех ям еще дойти не успели. Выкладываю фото и видео, которые сегодня прислал стрежевчанин, чтобы предупредить горожан", - говорится в сообщении.

Власти Югры отреагировали на критику. В telegram-канале "Стройкомплекс Югры" сообщили, что проблемные участки на трассе Стрежевой - Нижневартовск отремонтируют.

"На дороге Стрежевой – Нижневартовск с приходом весны обнаружены крупные и опасные выбоины. Места скопления ям обозначили соответствующими знаками для предупреждения водителей. Дорога Стрежевой – Нижневартовск принята в собственность автономного округа в 2022 году. Раньше ее содержали нефтяники. В прошлом году уже проводился ремонт по устранению дефектов дорожного покрытия, но сейчас, с приходом весны, появились новые углубления в асфальте", - говорится в сообщении.

Большие дефекты специалисты "Северавтодора" залатали холодным асфальтом. Мера временная, ее применяют, в том числе, при минусовых температурах. К ремонту дорожники приступят после устойчивого потепления и запуска асфальтобетонного завода. Трассу обследовали специалисты. Они составили акт с указанием мест расположения выбоин и перечнем видов работ.

Одновременно ведутся проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Стрежевой – Нижневартовск, примыкание к Самотлорскому кольцу. После получения положительного заключения государственной экспертизы и определения источников финансирования объект включат в государственную программу Югры "Современная транспортная система" и отремонтируют.