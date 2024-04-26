В Новоуральске автомобиль вспыхнул после ДТП, водитель погиб

В Новоуральске выясняют все обстоятельства ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, трагедия произошла минувшей ночью на улице Ленина. По предварительным данным, водитель ВАЗ 2107 не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в опору электропередач. Сразу после этого автомобиль воспламенился.

В результате водитель, молодой человек 1998 года рождения, скончался на месте еще до прибытия бригады медиков. Известно, что погибший был местным жителем.

Сейчас проводится расследование. В Госавтоинспекции намерены установить причину инцидента.