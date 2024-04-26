26 Апреля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Операторы связи стали активно блокировать сим-карты с неподтвержденными данными

В России в рамках борьбы с рынком "серых" сим-карт операторы связи по запросу Роскомнадзора блокируют ежемесячно в среднем около 300 тыс. номеров.

Большинство блокировок происходит из-за неверных данных абонентов, которые затем их обновляют и могут восстановить доступ к услугам связи. По словам экспертов, полностью избавить рынок от "серых" сим-карт не представляется возможным, однако дополнительный контроль снижает их доступность для граждан. Сейчас процесс взаимодействия с Роскомнадзором настроили, все поставлено на поток.

До сентября 2023 года один раз в неделю операторам приходили списки номеров от Роскомнадзора, данные абонентов, по которым нужно проверить. Операторы проверяли их, высылали их ведомству, которое по своим базам проверяло их актуальность, после чего Роскомнадзор присылал список номеров с неверными данными на блокировку услуг связи.

Теперь ведомство присылает списки сразу на блокировку. Операторы за 15 дней предупреждают абонентов, что им нужно актуализировать свои данные, но не все это делают. После блокировки многие приходят в салоны связи и восстанавливают доступ к номерам, сообщает "Коммерсант".

Ранее Минцифры России потребовало от крупнейших российских мобильных операторов ограничить с 12 по 20 марта массовую продажу сим-карт и физзическим, и юридическим лицам.

Теги: сим-карты, связь,


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Ранее 16.03.2024 11:50 Мск СМИ: Операторы по распоряжению властей ввели ограничения на продажу сим-карт

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