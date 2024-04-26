В России ведется разработка многоразовых ступеней ракет-носителей

Центром им. М.В. Хруничева предложен вариант многоразового использования частей модификации ракеты-носителя "Ангара-А5".

Как сообщил генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" им. В.М. Мясищева Сергей Кузнецов, речь идет о связке первой и второй ступеней модификаций "Ангары-А5М" или "Ангары-А5В". Теоретические расчеты подтверждены в рамках защищенного эскизного проекта по созданию ракеты-носителя "Ангара-А5В".

По словам эксперта, необходимо реализовать не менее 10 повторных пусков, что должно обеспечить экономическую целесообразность данного технического решения, сообщают "Известия".

"Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до сверхтяжелого класса. В настоящее время разрабатываются ее модернизированная версия и сверхтяжелая модификация "Ангара-А5В".

В 2020 году стало известно о планах Роскосмоса по увеличению финансирования проекта "Ангара" и стартов ракеты с космодрома "Восточный". На эти цели до 2026 года планируется выделить 45,5 млрд руб., тогда, как ранее— 26,2 млрд руб. Кроме того, изготовление первой модернизированной ракеты "Ангара-А5М" будет стоить 6 млрд руб. Ее планируется создать в 2023–2024 годах.