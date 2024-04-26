ЦБ: на финансовых маркетплейсах искажается полная стоимость кредитов

Банк России обеспокоен нарушениями требований по отображению ПСК на сайтах финансовых маркетплейсов.

Как заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов, речь идет о таких сайтах-агрегаторах, как, например, "Банки.ру" и "Сравни.ру". Так, диапазон значений полной стоимости в описании кредитов может начинаться от 4–7% годовых, тогда как стоимость займов не может находиться на таком уровне на фоне сегодняшней ключевой ставки, которая составляет 16%, отметил представитель Центробанка России. При этом сами финансовые организации предлагают депозиты под 15–16%.

Привлекательные ставки также указываются и на сайтах "Выберу.ру" и Bankiros. Например, диапазон ПСК для кредита "особого назначения" от ПСБ начинается от 4,5%. Однако "горячей линии" кредитной организации заявили, что такой процент получить можно при покупке страховки. Согласно закону, ее цена также должна включаться в расчет полной стоимости займа. При этом на сайте банка показатель отображен корректно (15,4%).

Информация о потребительских кредитах ФК "Открытие" и "Газпромбанка" также указывалась некорректно в маркетплейсах — диапазон их ПСК начинался с 8,8% и 9,1% соответственно. Также нижняя граница ПСК на сайте "Банки.ру" оказалась значительно ниже уровня ключевой ставки в описании условий займов от "Ак Барс Банка", "ОТП Банка", "Хоум Банка", "Синара", сообщают "Известия".