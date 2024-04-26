ФАС попросили проверить рост стоимости авиабилетов

Федеральную антимонопольную службу России попросила проверить скачок цен на авиабилеты в экономклассе российских перевозчиов.

По данным ФАС, за год они стали дороже более чем на треть. Соответствующее обращение в службу направили депутаты Госдумы. Возможное причины увеличения стоимости — удорожание обслуживания лайнеров и топлива, сокращение международного авиасообщения.

По заявлению Минтранса РФ, перевозчики применяют динамическое ценообразование, поэтому пассажир имеет возможность заблаговременно купить более дешевый билет. Ведомство отмечает, что по ряду востребованных направлений стоимость удается удерживать благодаря программам субсидирования перелетов, сообщают "Известия".

Ранее Министерство транспорта России попросили закрепить допустимые значения температуры воздуха в пассажирских самолетах на уровне в 20–25 градусов в федеральных авиаправилах.