Российская молодежь считает основными ценностями мир и справедливость

Среди основных ценностей молодежи России - мир и справедливость.

Об этом говорится в монографии "Русские ценности: традиционные смыслы и их отражение в сознании современной молодежи", которая была издана при поддержке близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и вышла под редакцией руководителя созданного два месяца назад департамента просветительской деятельности ЭИСИ профессора МГУ Антонины Селезневой и профессора МГУ Сергея Перевезенцева.

Из нее следует, что в системе политических ценностей российской молодежи в настоящее время наиболее значимыми являются мир (70,7%), справедливость (69,8%), безопасность – 68%, права человека – 67,3%, законность (63,8%), свобода (59,7%) и порядок (57,7%). Наименее значимыми ценностями являются: национализм (12,6%), традиционность (22,1%) и коллективизм (25,7%).

Эксперты выявили характеристики российского государства в представлениях молодежи. Основными оказались: сильное (31,3%), где хочется жить (30,2%), проводящее грамотную внешнюю политику (27,9%), уважаемое в мире (27,1%) и развивающееся (24%). При этом "представления о проводимой внутренней политике государства являются самыми неоднозначными". К примеру, 16,5% считают, что "российское государство успешное во внутренней политике", а 14,4% считают обратное.

Затруднения у молодых людей вызвало и определение того, какую политику проводит государство: 22,5% заявили, что "ориентированную на будущее", а 19,4% – "ориентированную на прошлое", сообщают "Ведомости".