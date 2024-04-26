В Кремле не исключили расширение буферной зоны для безопасности России

Увеличение дальности поставляемых Вооруженным силам Украины ракет приведет к расширению буферной зоны, которая потребуется для безопасности России.

Как сообщил в интервью Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, от поставок такого вида вооружений "больнее" всего будет именно Украине, так как будет больше жертв и разрушений. По словам пресс-секретаря, Россия победит.

"Исход предрешен, и нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует", — отметил Песков.

Ранее стало известно, что США в марте передали Украине более 100 оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности, также их вариант с кассетными боеприпасами.