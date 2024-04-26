Бастрыкин поручил завести дело по факту пьянства мигрантов в Подмосковье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Подмосковье.

Он дал соответствующее указание и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву, который также должен представить доклад о результатах расследования.

Ранее в СК России обратился житель подмосковной деревни Сапроново, заявив о нарушении прав его семьи, в том числе малолетнего ребенка. По словам мужчины, в многоквартирном доме по соседству в антисанитарных условиях проживают мигранты из стран Средней Азии. Они шумят по ночам, употребляют алкогольные напитки и ведут асоциальный образ жизни. При этом обращения в различные структуры результатов не принесли.

Ранее Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением мигрантами Героя России.