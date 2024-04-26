Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом Иванова

Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки.

Места их проведения не уточняются, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что министра обороны Сергея Шойгу заранее уведомили о задержании его заместителя, главе государства о ходе дела доложили, а слухи о возможном появлении в деле статьи о госизмене – домыслы.