Стали известны подробности санкций в отношении российского СПГ

Европейский союз рассматривает возможность введения санкций в отношении российского газового проекта "Арктик СПГ-2", который находится под ограничениями США с ноября 2023 года.

Также под европейские санкции могут попасть заводы в Усть-Луге и Мурманской области. В рамках нового пакета ограничений портам Евросоюза будет запрещено реэкспортировать российский СПГ в третьи страны. При этом запрет не будет распространяться на закупку газа для внутреннего пользования, сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что Евросоюз оценивает возможность введения санкций в отношении более 10 компаний, якобы в обход ограничений поставляющих в Россию товары, которые можно использовать в военных целях.